Brasile, Rio de Janeiro celebra la dea del mare Yemanja

A Rio de Janeiro diversi fedeli hanno reso omaggio alla dea afro-brasiliana del mare Yemanja con una tradizionale processione sulla celebre spiaggia di Copacabana, nell'ambito delle celebrazioni di fine anno.
