Rodrigo Paz eletto nuovo presidente della Bolivia

Rodrigo Paz, candidato centrista del Partito Cristiano Democratico, ha vinto il ballottaggio presidenziale con oltre il 50% dei voti, superando Jorge Quiroga e ponendo fine a due decenni di governi socialisti. Migliaia di persone sono scese in piazza a La Paz e Tarija per festeggiare la svolta politica, nonostante la grave crisi economica che attraversa il Paese