Re Carlo visita la sinagoga dell'attentato a Manchester

A Manchester Re Carlo ha fatto visita a una sinagoga dove due fedeli ebrei sono stati uccisi all'inizio di questo mese durante un attacco terroristico. L’aggressore aveva dichiarato alla polizia di agire per lo Stato Islamico.
