India, Nuova Delhi soffocata dallo smog dopo la festa Diwali

Il 20 ottobre l’inquinamento a Nuova Delhi è salito a livelli critici, riducendo la visibilità mentre la città celebrava il Diwali. La decisione della Corte Suprema di consentire petardi inquinanti ha suscitato polemiche tra gli ambientalisti. “L’inquinamento è inevitabile”, dicono i residenti commentando la revoca del divieto. Il governo locale ha attivato il piano d’emergenza per contrastare il peggioramento della qualità dell’aria.