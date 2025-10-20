Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

India, Nuova Delhi soffocata dallo smog dopo la festa Diwali

Mondo

Il 20 ottobre l’inquinamento a Nuova Delhi è salito a livelli critici, riducendo la visibilità mentre la città celebrava il Diwali. La decisione della Corte Suprema di consentire petardi inquinanti ha suscitato polemiche tra gli ambientalisti. “L’inquinamento è inevitabile”, dicono i residenti commentando la revoca del divieto. Il governo locale ha attivato il piano d’emergenza per contrastare il peggioramento della qualità dell’aria.

Prossimi video

Slovenia, al via vertice MED9 su clima, energia e migrazioni

Mondo

India, Nuova Delhi soffocata dallo smog dopo la festa Diwali

Mondo

Slovenia, al via vertice MED9 su clima, energia e migrazioni

Mondo

Gaza, l'esercito di Israele delimita la Linea gialla

Mondo

Siria, Assad ha trasferito migliaia di corpi da fossa comune

Mondo

Diwali 2025, celebrazioni per la 'Festa delle Luci' in India

Mondo