Il 20 ottobre l’inquinamento a Nuova Delhi è salito a livelli critici, riducendo la visibilità mentre la città celebrava il Diwali. La decisione della Corte Suprema di consentire petardi inquinanti ha suscitato polemiche tra gli ambientalisti. “L’inquinamento è inevitabile”, dicono i residenti commentando la revoca del divieto. Il governo locale ha attivato il piano d’emergenza per contrastare il peggioramento della qualità dell’aria.
Prossimi video
Slovenia, al via vertice MED9 su clima, energia e migrazioni
Mondo
India, Nuova Delhi soffocata dallo smog dopo la festa Diwali
Mondo
Slovenia, al via vertice MED9 su clima, energia e migrazioni
Mondo
Gaza, l'esercito di Israele delimita la Linea gialla
Mondo
Siria, Assad ha trasferito migliaia di corpi da fossa comune
Mondo
Diwali 2025, celebrazioni per la 'Festa delle Luci' in India
Mondo
Hong Kong, aereo esce di pista durante atterraggio: morti
Mondo