Le strade di Città del Messico si sono trasformate in un inquietante scenario durante la tradizionale Zombie Walk, che ha attirato migliaia di partecipanti vestiti da morti viventi. L’evento, aperto a tutte le età, ha visto famiglie e bambini sfilare tra trucco elaborato e costumi spettrali, celebrando in anticipo lo spirito di Halloween in un’atmosfera festosa
Prossimi video
Parigi, rapina al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone
Mondo
Perù, fedeli celebrano il Signore dei Miracoli a Lima
Mondo
Messico, la Zombie Walk trasforma le strade in set horror
Mondo
Usa, Proteste “No Kings” contro Trump in decine di città
Mondo
Filippine, evacuazioni per le piogge della tempesta Fengshen
Mondo
Afghanistan e Pakistan annunciano tregua immediata
Mondo
No kings day, negli Usa 2.600 manifestazioni contro Trump
Mondo