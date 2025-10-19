Esplora tutte le offerte Sky
Messico, la Zombie Walk trasforma le strade in set horror

Mondo

Le strade di Città del Messico si sono trasformate in un inquietante scenario durante la tradizionale Zombie Walk, che ha attirato migliaia di partecipanti vestiti da morti viventi. L’evento, aperto a tutte le età, ha visto famiglie e bambini sfilare tra trucco elaborato e costumi spettrali, celebrando in anticipo lo spirito di Halloween in un’atmosfera festosa

