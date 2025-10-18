Kenya, migliaia a Kisumu per l’ultimo saluto a Raila Odinga

Il 18 ottobre migliaia di persone si sono radunate a Kisumu per la camera ardente di Raila Odinga, storico leader dell’opposizione keniota. Le forze dell’ordine hanno faticato a contenere la folla, mentre diversi presenti sono rimasti feriti nella calca. “Era il presidente del popolo”, ha detto una residente, stringendo una foto con la scritta “Riposa in pace, Jakom”. Tra lacrime e cori, i cittadini hanno reso omaggio a un uomo considerato simbolo di unità nazionale. Odinga sarà sepolto domenica 19 ottobre nella sua casa di Bondo.
