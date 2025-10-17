Esplora tutte le offerte Sky
Romania, esplode un condominio a Bucarest: morti e feriti

Mondo

Venerdì 17 ottobre, un'esplosione in un condominio di otto piani nella capitale rumena Bucarest ha causato la morte di due persone e il ferimento di altre 12, hanno riferito i media locali.

