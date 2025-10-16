A Nairobi le forze di sicurezza kenyane hanno sparato in aria e lanciato gas lacrimogeni per disperdere migliaia di persone al Kasarani Stadium, dove era esposto il corpo del leader dell’opposizione Raila Odinga, dopo che la folla era diventata ingestibile e rischiava di creare problemi di ordine pubblico. Odinga, figura centrale della politica kenyana per decenni, ex prigioniero politico e candidato presidenziale in cinque elezioni, è morto in India all’età di 80 anni, dove era ricoverato per cure mediche
Prossimi video
80 anni FAO, Papa Leone XIV: fame nega dignità umana
Mondo
Parigi, un’opera inedita di Renoir all’asta a fine novembre
Mondo
Kenya, morte Odinga: soldati sparano per disperdere la folla
Mondo
Israele, attacco 7 ottobre: commemorazione vittime Kfar Aza
Mondo
Gaza, gli sfollati di Khan Younis: “Non arrivano aiuti”
Mondo
Ehud Barak: "Per seconda fase serve Trump, sono ottimista"
Mondo
Leone XIV: "Comunità non si volti dall'altra parte"
Mondo