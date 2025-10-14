Proteste in Madagascar dopo la fuga del presidente Rajoelina

In Madagascar migliaia di manifestanti si sono radunati davanti al municipio di Antananarivo in risposta alla fuga dal Paese del presidente Rajoelina. Rajoelina ha annunciato di essersi trasferito per motivi di sicurezza dopo le minacce di un colpo di Stato.
