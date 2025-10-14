Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Proteste in Madagascar dopo la fuga del presidente Rajoelina

Mondo

In Madagascar migliaia di manifestanti si sono radunati davanti al municipio di Antananarivo in risposta alla fuga dal Paese del presidente Rajoelina. Rajoelina ha annunciato di essersi trasferito per motivi di sicurezza dopo le minacce di un colpo di Stato.

Prossimi video

Madagascar, presidente in fuga: militari prendono il potere

Mondo

Gaza City, ruspe rimuovono detriti dalle strade

Mondo

Proteste in Madagascar dopo la fuga del presidente Rajoelina

Mondo

Gaza, Miliziani di Hamas giustiziano sette uomini

Mondo

Papa: "Preoccupante calo natalità"

Mondo

Arizona, cane ferito in un canyon: salvato con un elicottero

Mondo