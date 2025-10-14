Gaza City, ruspe rimuovono detriti dalle strade

A Gaza City decine di ruspe hanno iniziato a ripulire le strade dai detriti per riaprire le principali vie della città e facilitare il rientro degli sfollati. Le operazioni di pulizia, guidate dal comune locale, sono state avviate dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco.
