Gaza City, ruspe rimuovono detriti dalle strade

A Gaza City decine di ruspe hanno iniziato a ripulire le strade dai detriti per riaprire le principali vie della città e facilitare il rientro degli sfollati. Le operazioni di pulizia, guidate dal comune locale, sono state avviate dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco.

