Drone sorvola le macerie di Gaza City dopo la tregua

Un drone ha sorvolato la Striscia di Gaza mostrando la distruzione provocata dall’esercito israeliano nel corso del conflitto. I bombardamenti sono stati interrotti dalla firma di un cessate il fuoco, che ha previsto la liberazione da parte di Hamas degli ultimi ostaggi israeliani ancora in vita e la scarcerazione di circa 2mila prigionieri palestinesi dalle prigioni israeliane.
