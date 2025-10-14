Arizona, cane ferito in un canyon: salvato con un elicottero

Durante un’escursione mattutina in un canyon dell’Arizona, un cane si è ferito e non ha potuto continuare a percorrere il sentiero. Le autorità della contea di Maricopa hanno inviato un elicottero e, usando un’imbracatura speciale per cani, hanno sollevato il cucciolo ferito insieme al proprietario, portandoli fino a un veterinario locale per le cure d’emergenza