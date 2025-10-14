Alaska, tifone Halong causa inondazioni e allagamenti

Il tifone Halong ha provocato gravi inondazioni e venti violenti nell’Alaska occidentale domenica 12 ottobre. Il Servizio meteorologico nazionale ha emesso un’allerta per la costa del delta dello Yukon, con livelli dell’acqua attesi fino a due metri sopra la marea più alta. Raffiche oltre i 160 km/h e forti mareggiate hanno colpito le comunità del delta Yukon-Kuskokwim e l’isola di Nunivak, causando allagamenti diffusi
