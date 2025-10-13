Ucraina, attese sette nuove adesioni a fondo armi NATO

Il 13 ottobre il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha annunciato che Kiev si aspetta l’ingresso di altri sette Paesi nel programma NATO PURL. Il piano, sostenuto dagli alleati occidentali, finanzia la fornitura di armi nuove e provenienti dagli arsenali statunitensi. Finora hanno contribuito Paesi come Olanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Germania e Canada. Sybiha ha parlato a Kiev accanto all’Alto rappresentante UE Kaja Kallas.