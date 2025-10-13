Trump lascia Israele e vola in Egitto per vertice su Gaza

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lasciato Israele per raggiungere l'Egitto, dove è previsto un vertice per il cessate il fuoco a Gaza. Il tycoon ha parlato brevemente con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prima di salire a bordo dell'Air Force One.
