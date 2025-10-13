Ramallah, arrivano bus con prigionieri palestinesi liberati

Il 13 ottobre due autobus con prigionieri palestinesi rilasciati da Israele sono arrivati a Ramallah, nell’ambito della tregua mediata dagli Stati Uniti. Israele ha liberato 250 detenuti condannati a lunghe pene e altri 1.700 arrestati a Gaza durante la guerra. In cambio, Hamas ha rilasciato i 20 ostaggi israeliani ancora in vita. L’accordo, firmato a Sharm el-Sheikh, segna la prima fase del piano di pace e apre la strada a nuovi negoziati sulla stabilità di Gaza.
