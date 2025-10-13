Rilascio ostaggi israeliani, la commozione di Evyatar David. VIDEO

Il 24enne è stato accolto come un erore e acclamato dalla folla al Rabin Medical Center-Beilinson Hospital nella città di Petah Tikvah. Ad agosto Hamas aveva diffuso un video del giovane, denutrito, mentre affermava di scavarsi la fossa

Momenti di grande commozione per l'ostaggio israeliano Evyatar David, acclamato dallla folla al Rabin Medical Center-Beilinson Hospital nella città di Petah Tikvah, dove è arrivato dopo la liberazione dopo oltre due anni di prigionia. David è apparso più in salute di quanto non apparisse in un video di Hamas pubblicato ad agosto, in cui lo si vedeva in un tunnel di Gaza, mentre affermava di non mangiare da giorni e di scavarsi la fossa. David, 24 anni, era stato rapito al Nova Film Festival, dove Hamas aveva ucciso oltre 300 persone. Appassionato di musica, il ragazzo stava lavorando in un bar per raccogliere soldi per un viaggio in Thailandia.