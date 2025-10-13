Israele, ostaggi rilasciati da Hamas salutano la folla

Gli ostaggi israeliani Eitan Abraham Mor, Ziv Berman e il gemello Gali Berman hanno salutato la folla mentre venivano trasportati in ospedale dopo il loro rilascio. Decine di persone si sono radunate per accoglierli mentre passavano in auto.
