I detenuti palestinesi rilasciati scendono dai pullman a Ramallah

Una folla enorme ha accolto in Cisgiordania i prigionieri liberati provenienti dal carcere di Ofer che sono stati rilasciati sulla base dell'accordo di scambio con gli ostaggi israeliani. Una marea umana, come mostrano le immagini, si è accalcata attorno ai bus dai quale ad uno ad uno sono scesi gli ex detenuti.

Le famiglie degli ex prigionieri rilasciati dalle carceri israeliane si sono riunite in un'atmosfera di confusione anziché di festa. Israele, nell'accordo di scambio, ha infatti imposto il divieto di celebrazioni pubbliche, bandiere di Hamas e qualsiasi forma di giubilo. Una forte presenza di sicurezza palestinese controlla Ramallah e il valico di Beitunia, rimasto vuoto. Le famiglie, riunite in una sala ricevimenti nel centro della città, sede dell'Anp, hanno ricevuto l'ordine di non accogliere i prigionieri con bandiere, dolci o sedie. La rapidità dell'accordo ha causato continue modifiche all'elenco dei rilasciati fino all'ultimo minuto, lasciando alcune famiglie deluse: molti hanno appreso che i loro parenti saranno deportati invece di tornare a casa.