Gaza, liberati da Hamas 7 ostaggi: sono in Israele

Sette ostaggi sono stati consegnati dalla Croce Rossa di Gaza all'Idf israeliano, mentre gli altri 13 saranno consegnati a sud di Gaza alle 9, ora italiana. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un discorso alla televisione ha definito la liberazione degli ostaggi un "evento storico" che unisce "tristezza" e "gioia". In un comunicato, le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, hanno dichiarato il proprio impegno all'accordo raggiunto secondo il piano Trump a condizione che anche Israele lo rispetti.
Prossimi video
Ostaggi liberati, mamma di Matan al figlio: "State tornando a casa"
Mondo
Gaza, un convoglio dell'IDF trasporta gli ostaggi
Mondo
Gaza, auto della Croce Rossa trasportano ostaggi dal luogo del rilascio
Mondo
Gaza, una colonna di autobus della Croce Rossa entra a Gaza
Mondo
Israele, famiglie degli ostaggi attendono il rilascio
Mondo
Gaza, madre videochiama il figlio ostaggio dopo il rilascio di Hamas
Mondo
Tel Aviv, sulla spiaggia la scritta "Thank you" con il profilo di Trump
Mondo