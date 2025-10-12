Scontri a Broadview tra polizia e manifestanti anti-ICE

L’11 ottobre la polizia dell’Illinois ha disperso con la forza una protesta davanti a una sede dell’agenzia ICE a Broadview, dichiarata assemblea illegale. Gli agenti in assetto antisommossa hanno caricato i manifestanti, che hanno reagito provocando alcuni arresti. Secondo i presenti, era stato annunciato l’uso di gas lacrimogeni. Intanto, una corte federale ha respinto la richiesta dell’amministrazione Trump di schierare la Guardia Nazionale nello Stato.