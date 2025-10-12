L’11 ottobre la polizia dell’Illinois ha disperso con la forza una protesta davanti a una sede dell’agenzia ICE a Broadview, dichiarata assemblea illegale. Gli agenti in assetto antisommossa hanno caricato i manifestanti, che hanno reagito provocando alcuni arresti. Secondo i presenti, era stato annunciato l’uso di gas lacrimogeni. Intanto, una corte federale ha respinto la richiesta dell’amministrazione Trump di schierare la Guardia Nazionale nello Stato.
Prossimi video
Qualificazioni Mondiali, scontri a Oslo per Norvegia-Israele
Mondo
Tel Aviv, folla a Piazza degli ostaggi dopo accordo di pace
Mondo
Messico, morti e migliaia di sfollati per piogge torrenziali
Mondo
Scontri a Broadview tra polizia e manifestanti anti-ICE
Mondo
Gaza, la città devastata nelle immagini del drone dopo la tregua
Mondo
Guerra in Ucraina, Zelensky chiama Trump: "Fermi conflitto come a Gaza"
Mondo
Tregua a Gaza, in migiiaia in piazza a Tel Aviv con Kushner per gli ostaggi
Mondo