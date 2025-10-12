Gaza, caos nella distribuzione degli aiuti a Khan Younis

A Khan Younis folle di palestinesi si sono radunate intorno ai camion di aiuti, arrivati dopo la riapertura del valico di Kerem Shalom. Scene di caos e proteste per la distribuzione disorganizzata
