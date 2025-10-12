Donetsk, fiamme in centro commerciale dopo raid ucraino

Un centro commerciale a Donetsk, sotto controllo russo, è stato colpito da un attacco con droni ucraini nella notte. Le autorità locali parlano di un incendio ma non segnalano vittime. Mosca afferma di aver abbattuto 72 droni nelle ultime 24 ore
