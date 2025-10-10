L'ex leader dell'opposizione venezuelana Edmundo Gonzalez si è congratulato al telefono con la leader dell'opposizione Maria Corina Machado per la sua vittoria del Premio Nobel per la Pace. "Beh, sono scioccata", ha commentato Machado nel corso della telefonata.
Prossimi video
Migliaia di palestinesi sfollati tornano a Gaza City
Mondo
Nobel per la Pace, Machado: "Vittoria per il Venezuela"
Mondo
Tregua a Gaza, palestinesi tornano verso le loro case
Mondo
A Gaza ora servono 600 camion al giorno di cibo e medicine
Mondo
Nobel per la Pace a Machado, le congratulazioni di Gonzalez
Mondo
Nobel Pace 2025 a Maria Corina Machado, leader opposizione Venezuela
Mondo
Gaza, Netanyahu: Hamas senza armi né potere nella Striscia
Mondo