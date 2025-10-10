Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele

Mondo

Un tempo piena di vita, Gaza è oggi ridotta in macerie dopo quasi due anni di guerra. Secondo l’OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), il 92% delle abitazioni e il 70% delle infrastrutture sono state distrutte o danneggiate. Anche l’agricoltura è al collasso: l’83% dei terreni coltivabili e dei pozzi è inutilizzabile. L’offensiva israeliana, iniziata dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, ha causato oltre 60.000 morti palestinesi. Israele ora controlla il 75% del territorio e punta a conquistare Gaza City.

