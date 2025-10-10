Esplora tutte le offerte Sky
Argentina, scoperti fossili di 70 milioni di anni fa

Mondo

Paleontologi argentini hanno scoperto rari fossili di dinosauro nella provincia di Río Negro durante una spedizione trasmessa in diretta l’8 e 9 ottobre. Il team del Museo Argentino di Scienze Naturali ha trovato un femore di sauropode e una scapola di dinosauro dal becco d’anatra. L’area, tenuta segreta per motivi di tutela, risale a 70 milioni di anni fa ed è ricca di resti marini e terrestri.

