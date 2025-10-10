Argentina, scoperti fossili di 70 milioni di anni fa

Paleontologi argentini hanno scoperto rari fossili di dinosauro nella provincia di Río Negro durante una spedizione trasmessa in diretta l’8 e 9 ottobre. Il team del Museo Argentino di Scienze Naturali ha trovato un femore di sauropode e una scapola di dinosauro dal becco d’anatra. L’area, tenuta segreta per motivi di tutela, risale a 70 milioni di anni fa ed è ricca di resti marini e terrestri.