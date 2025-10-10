Paleontologi argentini hanno scoperto rari fossili di dinosauro nella provincia di Río Negro durante una spedizione trasmessa in diretta l’8 e 9 ottobre. Il team del Museo Argentino di Scienze Naturali ha trovato un femore di sauropode e una scapola di dinosauro dal becco d’anatra. L’area, tenuta segreta per motivi di tutela, risale a 70 milioni di anni fa ed è ricca di resti marini e terrestri.
Prossimi video
Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
Mondo
Tregua a Gaza, speciale Sky Tg24 il 13 ottobre dalle 7
Mondo
Melania Trump: "Putin ha risposto alla mia lettera"
Mondo
Iran, migliaia in piazza per la Palestina dopo la tregua
Mondo
Perù, destituita la presidente Boluarte dopo voto Congresso
Mondo
Striscia di Gaza, le immagini prima e dopo la guerra con Israele
Mondo
Argentina, scoperti fossili di 70 milioni di anni fa
Mondo