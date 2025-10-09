Giappone, 82enne aggredita da orso durante passeggiata

Nel Nord del Giappone una donna di 82 anni è stata attaccata da un orso mentre faceva una passeggiata. L'incidente è avvenuto in una zona residenziale a circa 100 metri da una stazione ferroviaria. La donna ha riportato graffi al viso ed è stata trasportata in ospedale.
