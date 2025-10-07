Global Sumud Flotilla, Greta Thunberg atterra ad Atene

Greta Thunberg è atterrata ad Atene dopo essere stata espulsa da Israele insieme ad altri 161 attivisti. La giovane aveva preso parte alla Global Sumud Flotilla ed era stata arrestata dall’esercito israeliano lungo la costa di Gaza.
