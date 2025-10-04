Guerra Medioriente, quartieri di Gaza City rasi al suolo

A Gaza City le operazioni militari israeliane hanno raso al suolo i quartieri residenziali, i cui abitanti sono stati avvertiti di non dirigersi verso nord o verso le aree di attività militare. Il territorio di Gaza City è stato definito da Tel Aviv una zona di combattimento "pericolosa".
