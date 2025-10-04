Il 3 ottobre almeno tre persone sono morte a causa delle alluvioni provocate da piogge torrenziali nella località turistica bulgara di Elenite, sul Mar Nero. Tra le vittime ci sono un uomo travolto dall’acqua in un seminterrato e due soccorritori. Oltre dieci autobotti sono state inviate nella regione per assistere i residenti. Ci sono strade allagate e veicoli distrutti; l’esercito ha dispiegato due imbarcazioni per i soccorsi. Il ministro della Difesa ha dichiarato la disponibilità a inviare altre forze, con nuove piogge previste nelle prossime 24 ore.
Prossimi video
Papa firma l’esortazione apostolica “Dilexi te”
Mondo
Giappone, Sanae Takaichi verso nomina di prima premier donna
Mondo
Attacco Sinagoga, attentatore era accusato di stupro, libero su cauzione
Mondo
Abu Saif: Gaza non ha bisogno di occupazioni straniere
Mondo
Guerra in Ucraina, ucciso in Donbass giornalista francese
Mondo
Bulgaria, morti e gravi danni per inondazioni sul Mar Nero
Mondo
Arresti Flotilla, proteste in tutto il mondo contro Israele
Mondo