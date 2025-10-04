Esplora tutte le offerte Sky
Bulgaria, morti e gravi danni per inondazioni sul Mar Nero

Mondo

Il 3 ottobre almeno tre persone sono morte a causa delle alluvioni provocate da piogge torrenziali nella località turistica bulgara di Elenite, sul Mar Nero. Tra le vittime ci sono un uomo travolto dall’acqua in un seminterrato e due soccorritori. Oltre dieci autobotti sono state inviate nella regione per assistere i residenti. Ci sono strade allagate e veicoli distrutti; l’esercito ha dispiegato due imbarcazioni per i soccorsi. Il ministro della Difesa ha dichiarato la disponibilità a inviare altre forze, con nuove piogge previste nelle prossime 24 ore.

