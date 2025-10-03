L’aeroporto di Monaco è rimasto chiuso nella notte per droni avvistati in quota. Centinaia di passeggeri hanno subito ritardi e disagi, con voli cancellati e dirottati alla vigilia della Giornata dell’Unità tedesca
Prossimi video
Sky TG24 Mondo: puntata del 2 ottobre 2025
Mondo
Shutdown Usa, Trump: taglieremo agenzie volute dai dem
Mondo
Attacco sinagoga Manchester, 2 morti e 5 feriti
Mondo
Monaco, droni bloccano aeroporto alla vigilia Unità tedesca
Mondo
Putin: stiamo combattendo contro quasi tutti i Paesi della Nato
Mondo
Flotilla, prosteste globali in europa argentina malesia
Mondo
Attacco sinagoga Manchester, 2 morti e 5 feriti
Mondo