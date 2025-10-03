Esplora tutte le offerte Sky
Monaco, droni bloccano aeroporto alla vigilia Unità tedesca

Mondo

L’aeroporto di Monaco è rimasto chiuso nella notte per droni avvistati in quota. Centinaia di passeggeri hanno subito ritardi e disagi, con voli cancellati e dirottati alla vigilia della Giornata dell’Unità tedesca

