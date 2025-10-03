Flotilla, Croatti (M5S): "Preoccupati per altri italiani". VIDEO

Esplora tutte le offerte Sky
Flotilla, parlamentari rientrati a Roma. Croatti: “Preoccupati per altri italiani”. VIDEO

Mondo

“Noi siamo stati tutto il tempo insieme a tutta quanta la componente della Flotilla. Siamo stati dentro questo centro dove ci hanno schedati, monitorati e controllati", ha raccontato il senatore del Movimento 5 stelle. Con lui, anche l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi sono atterrati a Fiumicino

Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi sono tornati in Italia. I parlamentari erano sulle imbarcazioni della Flotilla bloccate dai militari dell’Idf e hanno passato una notte di detenzione in Israele. "Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani rimasti nel centro di detenzione”, ha dichiarato il senatore M5S Marco Croatti. “Noi siamo stati tutto il tempo insieme a tutta quanta la componente della Flotilla - ha raccontato - Siamo stati dentro questo centro dove ci hanno schedati, monitorati e controllati. Siamo montati su dei furgoni per andare al carcere: poi siamo stati prelevati dai furgoni, ci hanno fatti scendere, ci hanno fatto una fotografia e ci hanno rimessi sui furgoni. Io ero con 22 persone, nessuna di nazionalità italiana, ci hanno ri-prelevato, ci hanno fatto fare una dichiarazione nella quale dicevamo che stavamo bene, ci hanno rimessi nel furgone e siamo stati portati via”. Poi ha aggiunto: “Noi abbiamo passato una nottata molto difficile, bisogna ora portare a casa tutti". 

Rientro in Italia

I quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla sono stati liberati dalle autorità di Israele dopo che le imbarcazioni dell’organizzazione sono state abbordate dall’Idf e i membri dell’equipaggio arrestati. Il volo di linea partito da Tel Aviv è atterrato a Roma Fiumicino alle 14.10. Ad accoglierli allo scalo romano anche dalla segretaria del Pd Elly Schlein, dal senatore M5S Lorenzo Patuanelli, dal portavoce Avs Angelo Bonelli e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 

