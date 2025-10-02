In Cisgiordania i bulldozer di Tel Aviv hanno spianato parte del villaggio di Beit Ur al-Fauqa per nuovi insediamenti israeliani. Circondati da soldati, i macchinari hanno smosso la terra creando nuove barriere alla circolazione per i palestinesi.
Prossimi video
Nuove strade per insediamenti ebraici in Cisgiordania
Mondo
Il piano di pace di Trump, i punti controversi
Mondo
Manchester, attacco a Sinagoga, due morti, ucciso attentatore
Mondo
Israele, nave militare spruzza acqua su barca della Flotill
Mondo
Manchester, attacco a sinagoga nel giorno dello Yom Kippur
Mondo
Jane Goodall, la famosa etologa britannica è morta a 91 anni
Mondo
Canada, sciopero dei postini contro tagli e riforma poste
Mondo