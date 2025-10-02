Esplora tutte le offerte Sky
Nuove strade per insediamenti ebraici in Cisgiordania

Mondo

In Cisgiordania i bulldozer di Tel Aviv hanno spianato parte del villaggio di Beit Ur al-Fauqa per nuovi insediamenti israeliani. Circondati da soldati, i macchinari hanno smosso la terra creando nuove barriere alla circolazione per i palestinesi.

