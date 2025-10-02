Indonesia, studenti sotto scuola crollata: i soccorsi

Il 2 ottobre i soccorritori stanno cercando di estrarre circa 60 adolescenti rimasti intrappolati nel crollo della scuola islamica Al Khoziny a Sidoarjo, a 480 miglia da Jakarta. L’edificio è collassato per il cedimento delle fondamenta durante lavori ai piani superiori, seppellendo gli studenti in preghiera. Finora non sono stati rilevati segni di vita nonostante l’uso di scanner e sensori. Le operazioni proseguiranno senza mezzi pesanti se emergeranno movimenti. I genitori attendono notizie, sperando che i figli siano ancora vivi.