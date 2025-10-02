Il 2 ottobre i soccorritori stanno cercando di estrarre circa 60 adolescenti rimasti intrappolati nel crollo della scuola islamica Al Khoziny a Sidoarjo, a 480 miglia da Jakarta. L’edificio è collassato per il cedimento delle fondamenta durante lavori ai piani superiori, seppellendo gli studenti in preghiera. Finora non sono stati rilevati segni di vita nonostante l’uso di scanner e sensori. Le operazioni proseguiranno senza mezzi pesanti se emergeranno movimenti. I genitori attendono notizie, sperando che i figli siano ancora vivi.
Prossimi video
Canada, sciopero dei postini contro tagli e riforma poste
Mondo
Indonesia, studenti sotto scuola crollata: i soccorsi
Mondo
Flotilla, proteste in tutto il mondo contro l’abbordaggio
Mondo
Abbordaggio Flotilla, confermato fermo Greta Thunberg
Mondo
Flotilla abbordata da Israele, arrestati 22 italiani
Mondo
Shutdown, la Casa Bianca annuncia licenziamenti imminenti
Mondo
Flotilla, i militari israeliani salgono a bordo delle barche. VIDEO
Mondo