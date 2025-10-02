Francia abborda petroliera della "flotta fantasma" russa

La polizia marittima francese ha bloccato una petroliera al largo del porto di Saint-Nazaire perché accusata di fare parte della cosiddetta "flotta fantasma" russa. I militari francesi hanno fatto irruzione a bordo e arrestato due membri dell’equipaggio.
