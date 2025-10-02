Flotilla, proteste in tutto il mondo contro l’abbordaggio

Esplora tutte le offerte Sky
Il 1° ottobre manifestazioni si sono svolte in numerose città, tra cui Buenos Aires, Atene, Istanbul e Tunisi, per chiedere la liberazione degli attivisti arrestati dopo l’intercettazione della Global Sumud Flotilla. L’iniziativa, con 40 barche e circa 500 persone a bordo tra cui Greta Thunberg, tentava di rompere il blocco navale israeliano su Gaza. Centinaia di manifestanti hanno sfilato davanti a consolati e ministeri, scandendo slogan pro-palestinesi. Israele afferma di aver deviato la Flotilla da una “zona di combattimento”, ma gli organizzatori denunciano sabotaggi e pericoli deliberati.

