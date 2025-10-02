Esplora tutte le offerte Sky
Abbordaggio Flotilla, manifestanti a Roma cantano Bella Ciao

Cronaca

Dopo il blocco della Flotilla da parte di Israele, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Roma. Il corteo ha attraversato via Nazionale fino a via del Tritone, occupando completamente la carreggiata e intonando "Bella Ciao". Dopo una trattativa con le Forze dell’Ordine, i manifestanti hanno raggiunto piazza San Silvestro chiedendo le dimissioni di Meloni

