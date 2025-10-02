Flotilla abbordata da Israele, arrestati 22 italiani

Il 30 settembre la Flotilla è stata fermata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia dalla Striscia di Gaza. Diverse imbarcazioni sono state bloccate mentre altre continuano la navigazione verso la costa. Tra gli attivisti arrestati ci sarebbero anche 22 cittadini italiani, che saranno trasferiti al porto di Ashdod ed espulsi. Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che “Greta e i suoi amici sono sani e salvi”.
