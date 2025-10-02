Abbordaggio Flotilla, confermato fermo Greta Thunberg

Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato il fermo di Greta Thunberg e di altri attivisti della flottiglia "Hamas-Sumud". In un post su X ha assicurato che la giovane svedese e i suoi compagni "sono sani e salvi"
