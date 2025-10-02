Israele, nave militare spruzza acqua su barca della Flotill

Una nave militare israeliana ha spruzzato acqua su una barca della Flotilla diretta a Gaza mentre tentava di intercettarla, bagnando passeggeri e materiali a bordo. Nonostante l’ordine di fermare il motore, l’imbarcazione ha continuato la navigazione verso la destinazione prevista. Secondo i tracker marittimi, la barca si trovava a circa 10 chilometri dalla costa di Gaza e, al momento delle ultime rilevazioni, era ferma