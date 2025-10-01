Esplora tutte le offerte Sky
Terremoto Filippine, Guardia Costiera invia aiuti umanitari

Mondo

A Manila la Guardia Costiera filippina ha predisposto l’invio di aiuti umanitari nei territori del Paese colpiti da un terremoto di magnitudo 6,9. Il sisma, avvenuto al largo dell'isola di Cebu, ha provocato almeno 69 vittime. La nave della Guardia Costiera in partenza ha anche trasportato medici, infermieri e altro personale da dispiegare nelle zone colpite.

