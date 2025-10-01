Terremoto Filippine, Guardia Costiera invia aiuti umanitari

A Manila la Guardia Costiera filippina ha predisposto l’invio di aiuti umanitari nei territori del Paese colpiti da un terremoto di magnitudo 6,9. Il sisma, avvenuto al largo dell'isola di Cebu, ha provocato almeno 69 vittime. La nave della Guardia Costiera in partenza ha anche trasportato medici, infermieri e altro personale da dispiegare nelle zone colpite.
