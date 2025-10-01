Esplora tutte le offerte Sky
Gaza, seconda flottiglia partita dall’Italia: aiuti e medici

Mondo

Una seconda flottiglia di 11 navi è partita dall’Italia diretta a Gaza con aiuti e personale medico, guidata dalla nave “Conscience”. L’iniziativa sostiene la Sumud Flotilla, già in navigazione con oltre 40 imbarcazioni, che denuncia manovre intimidatorie da parte di navi israeliane ora che si trovano a poche centinaia di miglia nautiche dalla costa di Gaza

