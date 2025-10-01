Alluvione Ibiza, uomo naviga strade allagate su materassino

A Ibiza un abitante ha deciso di navigare una strada allagata dalle forti piogge usando un materasso gonfiabile. Secondo l'agenzia meteorologica AEMET, l’ondata di maltempo ha prodotto la caduta di circa 25 cm di pioggia sull’isola.
