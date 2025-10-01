Un elicottero ha sorvolato Ibiza riprendendo strade e terreni allagati dalla tempesta Gabrielle. Secondo l'agenzia meteorologica spagnola AEMET la perturbazione ha provocato il giorno più piovoso dell'isola in oltre 70 anni.
Prossimi video
Incendio doloso a Monaco, rinviata apertura Oktoberfest 2025
Mondo
Alluvione Ibiza, tempesta Gabrielle causa pioggia record
Mondo
Ucraina, Cremlino smentisce Zelensky su Zaporizhzhia
Mondo
Flotilla, brusca manovra all’alba per evitare nave guerra
Mondo
Von der Leyen a Copenaghen: "Russia deve ripagare il danno"
Mondo
Ucraina, Zelensky lancia allarme per centrale Zaporizhzhia
Mondo
Ucraina, raid aereo russo su Kharkiv: almeno 6 feriti
Mondo