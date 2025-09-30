Gaza, Netanyahu accetta piano di pace di Trump

Il presidente israeliano Netanyahu ha incontrato a Washington il presidente Trump per discutere di un piano di pace per il conflitto a Gaza. Il presidente Trump ha dichiarato che il primo ministro Netanyahu ha accettato una proposta di pace composta da una strategia di 20 punti per il cessate il fuoco. Secondo il giornale israeliano Ynet “"il Qatar si è impegnato a fare in modo che Hamas accetti l'accordo".
