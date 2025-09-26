Assemblea Onu, l'intervento di Netanyahu

Paura a Molfetta, nel Barese: un rapinatore armato ha fatto irruzione in una gioielleria. A fermarlo un ex carabiniere, rimasto ferito nello scontro a fuoco insieme al malvivente
