Tifone Ragasa su Taiwan, 14 morti. Allerta in Cina e Hong Kong

Il super tifone Ragasa ha colpito Taiwan, causando 14 morti, 18 feriti e 124 dispersi, con migliaia di evacuati e gravi danni nella contea di Hualien. A Hong Kong si sono registrati venti fino a 200 km/h, piogge torrenziali e oltre 700 voli cancellati. In Cina e Macao le autorità hanno alzato l’allerta al livello massimo ed evacuato centinaia di migliaia di residenti.

Il super tifone Ragasa ha provocato finora 14 morti e 18 feriti nel suo passaggio su Taiwan, con 124 dispersi e circa 100 persone in attesa di soccorso, secondo il Centro operativo di emergenza dell'isola. Il quartier generale cinese per il controllo di inondazioni e siccità ha rialzato la sua allerta a livello III. A Hong Kong Ragasa ha fatto già registrare venti fino a 200 km/h e piogge torrenziali, bloccando la città e cancellando oltre 700 voli.



Evacuazioni di massa tra Filippine, Taiwan e Cina



Ragasa aveva colpito lunedì le Filippine settentrionali con piogge torrenziali e allagamenti, costringendo migliaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. A Taiwan le piogge torrenziali hanno fatto cedere una barriera lacustre vecchia di decenni, nella contea orientale di Hualien, riversando a valle un'enorme quantità di acqua che ha spazzato via un ponte fino a colpire la cittadina di Guangfu.

Oltre 7.600 persone sono state evacuate e i soccorritori hanno segnalato allagamenti fino al secondo piano di alcune abitazioni.

In Cina le autorità hanno mobilitato oltre 7.400 operatori e evacuato 770.000 residenti nel Guangdong, mentre anche Macao ha innalzato l’allerta a T10.