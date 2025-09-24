Hong Kong bloccata dal tifone Ragasa, abbassata l'allerta

Il 24 settembre il tifone Ragasa ha colpito Hong Kong con venti violenti e piogge torrenziali. Video mostrano negozi e ristoranti danneggiati, con arredi distrutti e infrastrutture compromesse. La tempesta è passata a circa 100 km a sud della città e si dirige verso la costa meridionale cinese. L’allerta è stata abbassata da 10 a 8 nel primo pomeriggio, ma Hong Kong resta bloccata.