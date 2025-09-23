Taiwan, lago artificiale rompe diga: crolla un ponte

Il 23 settembre la rottura di una diga da parte di un lago artificiale ha provocato l’esondazione di un fiume sulla costa orientale di Taiwan. L’acqua ha distrutto un ponte e inondato un villaggio circostante. Secondo il governo, il lago conteneva circa 91 milioni di tonnellate d’acqua. Si era formato dopo le frane causate dal tifone Wipha lo scorso luglio.