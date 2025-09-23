Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Taiwan, lago artificiale rompe diga: crolla un ponte

Mondo

Il 23 settembre la rottura di una diga da parte di un lago artificiale ha provocato l’esondazione di un fiume sulla costa orientale di Taiwan. L’acqua ha distrutto un ponte e inondato un villaggio circostante. Secondo il governo, il lago conteneva circa 91 milioni di tonnellate d’acqua. Si era formato dopo le frane causate dal tifone Wipha lo scorso luglio.

Prossimi video

Trump all'Onu: "Ho messo fine a 7 guerre"

Mondo

Cina, allerta per tifone Ragasa: evacuate 370mila persone

Mondo

Australia, divisioni su riconoscimento Stato di Palestina

Mondo

Macron chiama Trump: "Bloccato in strada per il tuo corteo"

Mondo

Guterres: "Riaffermare la centralità del multilateralismo"

Mondo

Taiwan, lago artificiale rompe diga: crolla un ponte

Mondo