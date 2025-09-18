Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, nuovo raid israeliano: 400mila palestinesi fuggiti

Mondo

Proseguono gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza: almeno 400.000 i palestinesi fuggiti dall'enclave palestinese

Prossimi video

Usa, sparatoria in Pennsylvania: morti tre agenti

Mondo

Gaza, nuovo raid israeliano: 400mila palestinesi fuggiti

Mondo

Sky Tg24 Mondo, presidente Trump per la seconda volta in Uk

Mondo